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Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ встретятся 14 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут очередные консультации 14 сентября, тема встречи - ситуация на ЗАЭС, сообщил Лихачев.

"Она (встреча - ИФ) состоится, как говорится, в понедельник, через понедельник", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести" в среду.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча России и МАГАТЭ пройдет в Вене.

Темой переговоров станет ситуация на ЗАЭС. По словам Лихачева, стороны обсудят восстановление внешней линии электроснабжения станции, так как с 20 августа объект находится на внутреннем электроснабжении от дизель-генераторов. Также стороны коснутся пополнения запасов топлива для дизель-генераторов и снижения военной активность в районе ЗАЭС.

"Все три вопроса мы будем обсуждать в Гросси. (...) Мы готовы идти на режимы тишины для восстановления внешнего энергоснабжения. Мы просим, чтобы МАГАТЭ оказала патронаж и физически присутствовали работники агентства во время движения цистерн с резервным дизтопливом. Сейчас работа идет эта в удаленном формате. Но если вопросы будут недорешены, мы вернемся в разговоре с господином Гросси к этой необходимой для нас поддержке", - сказал Лихачев.

По его словам, "Росатом" в данный момент ожидает "договорённостей, в том числе через Вену, о том, чтобы позволить без рисков, без военных угроз нам завезти дизтопливо и пополнить резервные емкости для будущих инцидентов".


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