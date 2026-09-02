Началась всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова объявила о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня на площадке Восточного экономического форума мы даем старт прививочной кампании против гриппа в Российской Федерации в сезон 2026-2027 года. В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцине против гриппа заменены все три компонента: компонент гриппа А H1N1, пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа В. Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2026.

Она напомнила, что специалисты ведут большую работу в течение всего года на основе данных, полученных во время подъема заболеваемости в южном и северном полушарии. "В наше лето в северном полушарии, в южном полушарии наблюдались серьезные виды осложнений по гриппу, при том, что на южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа А Н3Н2, а в азиатской части мира, в южном полушарии, наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, гриппа А Н1N1. И это говорит о том, что к нам могут прийти и скорее всего придут оба варианта гриппа. При том, эти оба варианта - сменившиеся штаммы, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в прошлом году было привито более 55% от совокупного населения страны. "И в этом году мы ставим такую же планку - до 60% населения, в разных регионах по-разному чуть-чуть, нужно привить для того, чтобы сформировать популяционный иммунитет и защитить население Российской Федерации от гриппа", - сказала Попова.

Глава ведомства также уточнила, что население РФ вакцинируется исключительно российскими вакцинами "с очень хорошим антигентным уровнем наполнения, который формирует иммунитет". Их поставки во все субъекты РФ уже начались.