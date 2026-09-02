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Началась всероссийская кампания по вакцинации против гриппа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова объявила о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня на площадке Восточного экономического форума мы даем старт прививочной кампании против гриппа в Российской Федерации в сезон 2026-2027 года. В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцине против гриппа заменены все три компонента: компонент гриппа А H1N1, пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа В. Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так", - сказала Попова на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ-2026.

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Она напомнила, что специалисты ведут большую работу в течение всего года на основе данных, полученных во время подъема заболеваемости в южном и северном полушарии. "В наше лето в северном полушарии, в южном полушарии наблюдались серьезные виды осложнений по гриппу, при том, что на южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа А Н3Н2, а в азиатской части мира, в южном полушарии, наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, гриппа А Н1N1. И это говорит о том, что к нам могут прийти и скорее всего придут оба варианта гриппа. При том, эти оба варианта - сменившиеся штаммы, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в прошлом году было привито более 55% от совокупного населения страны. "И в этом году мы ставим такую же планку - до 60% населения, в разных регионах по-разному чуть-чуть, нужно привить для того, чтобы сформировать популяционный иммунитет и защитить население Российской Федерации от гриппа", - сказала Попова.

Глава ведомства также уточнила, что население РФ вакцинируется исключительно российскими вакцинами "с очень хорошим антигентным уровнем наполнения, который формирует иммунитет". Их поставки во все субъекты РФ уже начались.

Роспотребнадзор Анна Попова
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