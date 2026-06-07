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Заболеваемость гриппом в РФ по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости гриппом в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос в 3,1 раза и оказался в 6 раз выше средних многолетних значений, следует из данных Роспотребнадзора.

"В 2025 году заболеваемость гриппом увеличилась по сравнению с 2024 годом в 3,1 раза и составила 375,97 на 100 тыс. населения, выше (средних многолетних значений) в 6 раз (62,17 на 100 тыс. населения). Заболеваемость гриппом детского населения в 2025 году по сравнению с 2024 годом также увеличилась в 3,9 раза, составив 1049,81 случая на 100 тыс. детского населения", - говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году", с которым ознакомился "Интерфакс".

Наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе 1-6 лет.

В докладе отмечается, что с 2021 года в РФ наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено как увеличением обращаемости населения за медицинской помощью, так и расширением объемов лабораторного обследования на грипп.

Кроме того, на 2025 год пришлись пики заболеваемости гриппом двух эпидемических сезонов гриппа и ОРВИ: в феврале 2025 года - пик заболеваемости сезона 2024-2025 годов, в декабре 2025 года - пик сезона 2025-2026 годов, что, как говорится в документе, "в совокупности с широким внедрением лабораторной диагностики отразилось на показателях заболеваемости.

Роспотребнадзор
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