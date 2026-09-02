Pinterest оштрафован на 10,8 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновным оператора платформы Pinterest в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Pinterest Europe Limited административное наказание в виде штрафа на общую сумму 10 млн 800 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Оператор признан виновным по двум протоколам ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Pinterest Europe Limited - ирландская компания, которая выступает юридическим лицом и оператором сервиса Pinterest в Европе и в России.

Ранее российские суды неоднократно штрафовали компанию за нарушения законодательства РФ.