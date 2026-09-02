Шесть человек пострадали от ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых атаках украинских беспилотников по территории региона и шести пострадавших.

"В селе Зозули (Борисовского округа - ИФ) в результате атаки беспилотника пострадали мама и её двухлетний ребёнок. С осколочными ранениями (...) девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщину с осколочными ранениями (...) транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Акулиновка Борисовского округа из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали два мирных жителя.

"Одного мужчину с акубаротравмой и второго с поверхностной травмой головы доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Повреждено транспортное средство. Ещё один дрон нанёс повреждения легковому автомобилю", - информирует оперштаб.

В хуторе Гаёвка Волоконовского округа в результате атаки дрона ранен мужчина. С осколочными ранениями он обратился в Волоконовскую ЦРБ.

В Шебекино в результате атаки дрона пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно.

Также в городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия - повреждено остекление здания. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа БПЛА атаковал частный дом - повреждена кровля. На автодороге Шамино - Архангельское FPV-дрон ударил по легковому автомобилю - транспортное средство повреждено.

Помимо этого, в селе Никитское Борисовского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В посёлке Майский дрон атаковал территорию предприятия - повреждено оборудование. В селе Ясные Зори FPV-дрон ударил в административное здание, повредивн фасад.

В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект повреждено оборудование. Ещё один дрон сдетонировал при ударе о землю - повреждено тротуарное покрытие. В хуторе Леоновка FPV-дрон ударил по частному дому - повреждена кровля.

В городе Грайвороне в результате атаки беспилотника повреждены окна в многоквартирном доме. Ещё один дрон ударил около территории частного дома - повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

В посёлке Ракитное Ракитянского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждён частный дом. В результате атаки ещё нескольких беспилотников повреждены остекление социального объекта, четыре автомобиля, газовая труба, а также произошло возгорание частного дома. В селе Солдатское дрон атаковал частный дом - повреждено остекление.

В посёлке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля частного дома, сообщил оперштаб.