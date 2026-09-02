Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с кубинским послом вопросы наращивания партнерства

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с кубинским послом в Москве Энрике Ортой Гонсалесом практические шаги по дальнейшему наращиванию стратегического партнерства, сообщили в среду на Смоленской площади.

"В ходе беседы, прошедшей в присущем российско-кубинским отношениям дружественном и доверительном ключе, были обсуждены практические шаги по дальнейшему наращиванию стратегического партнёрства между двумя государствами по широкому спектру направлений, а также углублению взаимодействия на международной арене", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"На фоне непрекращающейся эскалации напряжённости вокруг Кубы и усиливающегося внешнего давления российская сторона подтвердила непоколебимую солидарность с руководством и братским народом этой страны. Вновь заявлено о поддержке Гаваны в её справедливом требовании полного и безотлагательного прекращения экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.