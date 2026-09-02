Минпромторг РФ планирует увеличить логистическую субсидию для экспортеров в 2027 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования экспортной логистической субсидии, позволяющей компаниям отдельных отраслей обрабатывающей промышленности компенсировать часть затрат на перевозку продукции за рубеж, в 2027 году планируется увеличить относительно уровня этого года (2,5 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, какие меры поддержки экспортеров Минпрмоторг планирует сохранить на будущий год в рамках формирования федерального бюджета на новую трехлетку, он сказал: "Первая наша задача - поддержать и увеличить поддержку в рамках логистических субсидий. Это абсолютный приоритет. Мы пока очень осторожно об этом говорим (на сколько возможно увеличение - ИФ), потому что сейчас самая активная фаза формирования бюджета. Мы свои запросы направили в Минфин. Ждём финализации, но мы надеемся, что объём средств будет увеличен по сравнению с этим годом".

Чекушов напомнил, что предоставление субсидии будет таргетировано по отраслям. "Нам важно сохранить и увеличить поддержку по товарам потребительского сектора: косметика, парфюмерия, бытовая химия, фармацевтика обязательно. Они запросили чуть побольше средств (чем в 2026 году - ИФ), есть большие экспортные планы. Помимо химпрома получателями субсидии останутся компании машиностроения, леспрома, лёгкой промышленности", - перечислил он.

В этом году на эту меру поддержки выделено 2,5 млрд рублей для всех отраслей, или более чем в вдвое меньше, чем годом ранее (5,9 млрд рублей). Субсидия позволяет покрыть до 60% фактически понесённых затрат на транспортировку промышленной продукции до конечного иностранного покупателя. В 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный период, при этом общий объём субсидии, предоставляемой одной организации, не может превышать 200 млн рублей.

По словам Чекушова, в планах Минпромторга также сохранить на будущий год субсидию на "раскатку" новых транспортных маршрутов (выдается логистическим операторам, осуществляющим доставку промышленных грузов по приоритетным, но пока малорентабельным зарубежным маршрутам). При этом набор маршрутов будет переформатирован с учетом необходимости обеспечения безопасности перевозок.

"Вторая наша задача - мы хотим перезапустить меры поддержки в виде компенсации затрат на сертификацию промышленной продукции. Потому что запрос от бизнеса большой, нам надо выходить на те рынки, на которых для российского бизнеса недоступны международные, европейские сертификаты, и проходить вновь процедуру сертификации. Необходимо компенсировать эти затраты. Со следующего года хотим перезапустить нашу меру поддержки по созданию центров послепродажных (сервисных) центров за рубежом. Это позволит нам продвигать на экспорт продукцию машиностроения", - сообщил также замминистра .

Относительно льготных кредитов для экспортеров он отметил, что возобновление кредитования в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) пока не планируется, так как при текущем уровне ключевой ставки остается малоэффективным инструментом поддержки. "Большой объём средств нужно предусматривать, чтобы ставку сделать рыночной. Но мы обсуждаем с РЭЦ, возможно, для отдельных видов кредитов мы такую меру запустим", - сказал Чекушов.