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Экс-замглавы комитета Смольного осужден на десять лет за взятку

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему заместителю председателя городского комитета по транспорту, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ренат Ягудин осужден на десять лет колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 25 млн рублей с лишением на десять лет права занимать должности на госслужбе.

За посредничество во взяточничестве к условному лишению свободы на семь лет приговорен Павел Стадник, добавила пресс-служба.

Как установлено, в августе Ягудин, будучи заместителем председателя городского комитета по транспорту, через Стадника получил от генерального директора компании "Фавор-Гарант" взятку в 10% от стоимости госконтракта на поставку информационных постеров для остановочных павильонов. Незаконное вознаграждение полагалось за общее покровительство и возможность участия в будущих контрактах.

Стадник, получив от коммерсанта 3,5 млн рублей (1 млн из этой сумму предназначался ему за посредничество), был задержан сотрудниками УФСБ. Затем задержали Ягудина. По информации СК, он выбросил полученные деньги на проезжую часть и попытался скрыться на автомобиле.

По информации пресс-службы судов, Ягудин вину признал частично: фактические обстоятельства дела не оспаривал, но не был согласен с квалификацией своих действий.

Стадник вину признал полностью.

Как сообщали в СК, при обысках по месту проживания Ягудина были изъяты около 30 млн в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.

Ягудин был задержан в 2024 году. Должность заместителя председателя занимал с 2022 года.

Петербург
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