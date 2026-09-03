Поиск

Минздрав подготовил новый порядок проведения диспансеризации взрослых

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России планирует сделать диспансеризацию более персонализированной и расширить набор исследований для конкретных групп риска, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

"Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска", - сказала Дроздова журналистам в четверг.

По ее словам, нововведения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний.

Так, в порядке закрепляется такая цель диспансеризации, как оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста - 18-49 лет. Она будет проводиться поэтапно, по возрастным группам, одновременно с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации.

Расширены гарантии для ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции (СВО): консультация медицинского психолога стала обязательной в первый день прохождения диспансеризации, а при невозможности - не позднее 3 рабочих дней для тех, кто живет в городе, и не позднее 10 рабочих дней для тех, кто живет в сельской местности или отдаленном населенном пункте, отметила Дроздова.

Оценивать сердечно-сосудистый риск, по ее словам, теперь будут точнее, в том числе с помощью данных КТ.

Кроме того, в рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля - с периодичностью раз в 6 лет для граждан 18-39 лет и раз в 3 года для граждан 40 лет и старше.

Дополнительно каждому пациенту один раз в жизни определяют уровень липопротеида(а) - самостоятельного, генетически обусловленного фактора риска атеросклероза. Эти показатели врач учитывает при расчете сердечно-сосудистого риска и определении тактики профилактики инфаркта и инсульта, сообщила специалист.

Помимо этого, регионы получают полномочия оснащать медицинские организации системами поддержки принятия врачебных решений, включая медицинские изделия с использованием искусственного интеллекта, имеющие регистрацию, - это дополнительный инструмент для врача при диагностике, но не заменяющий решение врача, добавила Дроздова.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября

В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на полеты

Что произошло за день: среда, 2 сентября

ФАС проверит обоснованность цен на сахар в рознице в РФ

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале

ВСУ нанесли массированный удар по образовательным учреждениям Энергодара

МИД РФ отвергает обвинения Берлина в причастности России к инциденту в Лейпциге

Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

 Глава фонда "Дом с маяком" задержана по подозрению в распространении фейков о ВС РФ

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

 МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11525 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3638 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов