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Сбербанк получил более 4 тыс. заявок от селлеров на реструктуризацию кредитов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк на данный момент получил более четырех тысяч заявок от селлеров пострадавших маркетплейсов на реструктуризацию кредитов общим объемом 8 млрд руб., заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"У нас четыре с небольшим тысячи заявок от селлеров на сумму 8 млрд руб. И 3 млрд уже на текущий момент - реструктуризация подтверждена", - сказал Попов в кулуарах ВЭФ.

По его словам, в целом "Сбер" в этом году делает около 18 тыс. реструктуризаций кредитов клиентов малого бизнеса, что ниже показателя прошлого года в 22 тыс., но превышает показатель 2024 года - в среднем около 10 тыс. реструктуризаций.

"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся абсолютно в предсказуемом формате. Поэтому в целом ситуация с кредитованием малого бизнеса - она управляемая, и количество обращений не является таким прямо большим", - отметил Попов.

ЦБ РФ в августе рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от инцидентов с помещениями маркетплейсов. Регулятор советовал кредиторам идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и реструктурировать займы в рамках собственных программ.

Сбербанк ВЭФ Анатолий Попов Сбер
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