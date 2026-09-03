Исаков назначен главным экономистом ВЭБа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Александр Исаков назначен главным экономистом ВЭБ.РФ, сообщила госкорпорация в четверг.

Новую должность Исаков будет совмещать с работой в Сбербанке, где он возглавляет центр макроэкономических исследований.

Совместное развитие ВЭБом и Сбером направления макроэкономических исследований "повысит качество аналитического обоснования планируемых инвестиционных решений", рассчитывает глава госкорпорации Игорь Шувалов, процитированный в сообщении.

Председатель управления Сбера Герман Греф, в свою очередь, заявил, что для поиска новых возможностей экономического роста будут использоваться "самые передовые подходы, включая генеративный искусственный интеллект".

В должности главного экономиста ВЭБа Исаков будет отвечать за руководство макроэкономическими исследованиями, разработку прогнозов и аналитических докладов, оценку тенденций развития российской и мировой экономики, а также экспертизу крупных инвестиционных проектов.

До недавнего времени главным экономистом ВЭБа был Андрей Клепач, в прошлом курировавший макропрогнозирование в Минэкономразвития. Именно под Клепача эта должность была создана в ВЭБе в 2014 году.

Исаков работал в департаменте денежно-кредитной политики Банка России, был главным экономистом по России "ВТБ Капитала". Центр макроэкономических исследований Сбера возглавляет с лета прошлого года.