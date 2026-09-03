В Кремле назвали абсурдным закрытие генконсульства РФ в Бонне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали решение властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне непоследовательным и абсурдным, отметили, что оно не добавит политических очков канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

"Выглядит это все непоследовательно, абсурдно. Тем более на фоне того, что сколь-нибудь убедительных аргументов или доказательств обвинениям, которые министр внутренних дел Германии озвучил, приведено не было", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

"Поэтому вряд ли это Мерцу добавит какие-то очки и вряд ли спасет его политическую судьбу", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

МИД Германии объявил, что генконсульство РФ в Бонне закроют 18 сентября.