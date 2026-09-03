Мурманский губернатор заверил, что Россия сохранит присутствие на Шпицбергене

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Попытки отдельных европейских чиновников "выдавить" Россию с арктического архипелага Шпицберген не возымеют эффекта, сообщил журналистам губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис, комментируя задержание на Шпицбергене российского судна "Профессор Молчанов".

"Ситуация бредовая. Мне кажется, зря наши коллеги, соседи из Норвегии так себя ведут, потому что, так сказать, "не будите русского медведя", - сказал Чибис, комментируя арест судна.

"Нам точно есть, как за себя постоять, с учетом, в том числе, нашего Краснознаменного Северного флота", - добавил он.

По его словам, подобные действия - это "попытка определенных европейских чиновников, в том числе, из Норвегии, так сказать, пытаться выдавить нас со Шпицбергена". "Но не выйдет, потому что у нас есть там свои интересы", - отметил губернатор.

Он напомнил, что на Шпицбергене Россия ведёт хозяйственную деятельность, а также научные, в том числе, международные проекты.

Вместе с тем Чибис выразил надежду, что "на дипломатическом уровне с этим разберутся".

Губернатор Шпицбергена накануне по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге. Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на задержание российского судна в Норвегии последует соответствующая реакция.