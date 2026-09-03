Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в четверг в качестве запасного принял 16 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"В настоящее время часть из принятых рейсов уже отправились в аэропорты назначения. Остальные готовятся к вылету. По решению авиакомпаний пассажиры двух рейсов отправились в Москву организованными автобусными трансферами", - говорится в сообщении.

С пассажирами, ожидающими своих вылетов, продолжают работать сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что с утра четверга нижегородский аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Действовавшие ограничения были сняты около 13:30 (мск).