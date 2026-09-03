Поиск

Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в четверг в качестве запасного принял 16 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

"В настоящее время часть из принятых рейсов уже отправились в аэропорты назначения. Остальные готовятся к вылету. По решению авиакомпаний пассажиры двух рейсов отправились в Москву организованными автобусными трансферами", - говорится в сообщении.

С пассажирами, ожидающими своих вылетов, продолжают работать сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что с утра четверга нижегородский аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Действовавшие ограничения были сняты около 13:30 (мск).

Нижний Новгород Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело после покушения на военнослужащего возбуждено в Энгельсе

ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

 ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

 Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей

До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

 Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

 Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов