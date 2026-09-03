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Первый отбор проектов для "кэшбэка" за вывод на рынок инновационных лекарств ожидают до конца года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает провести первый отбор проектов для компенсации затрат на финальную (третью) стадию клинических исследований инновационных препаратов ("кэшбэк за успех") уже в этом году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что проект постановления о механизме "кэшбэка за успех" уже внесен в правительство РФ на утверждение.

Как сообщалось, механизм предполагает возможность компенсации до 2,5 млрд рублей на "первый в классе" (first-in-class) препарат, но не более 50% от общих затрат. В отборе смогут участвовать проекты, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течение трех лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года. Еще один важный критерий - соответствие терапевтическим направлениям, предусмотренным механизмом (сформированы Минздравом России).

Алиханов отметил, что предполагаемый бюджет механизма - 10 млрд рублей в год.

Он напомнил, что также прорабатывается поддержка I и II фазы клинических исследований оригинальных препаратов, но в рамках отдельного механизма на базе АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций".

Антон Алиханов Минпромторг
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