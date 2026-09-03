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Военные РФ поразили два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по двум судам с военными грузами, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражены морское судно типа "сухогруз" с вооружением, боеприпасами и судно типа "контейнеровоз", перевозившее военно-техническое имущество", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны Черное море
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