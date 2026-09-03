Аэропорт Геленджика приостановил работу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

В сообщении уточняется, что согласно действующему Notam (извещению лётному составу), аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.