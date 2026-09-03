Четыре человека погибли, трое ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека, включая двух работников скорой помощи, погибли, еще трое получили ранения при обстреле с украинской стороны территории города Шебекино Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"В результате удара ВСУ погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. (...) Кроме того, еще трое мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывают неотложную помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего переведем их на лечение в Белгород, а если потребуется - и в федеральные клиники", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Также, по информации Шуваева, в результате прилетов снарядов произошло обрушение двух хозпостроек с последующим возгоранием. Повреждены остекление двух многоквартирных домов, один частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль ударом украинского дрона повреждён в селе Доброе Шебекинского округа.