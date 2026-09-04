Второй Российско-Китайский форум стартовал в Хабаровске

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Второй Российско-Китайский форум, ставший продолжением XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), открылся в пятницу в Хабаровске.

Планируется, что в форуме, который пройдет 4-6 сентября, примут участие около 4 тыс. представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и Китая.

Центральным событием станет пленарное заседание "Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию". Участники обсудят взаимодействие регионов-побратимов, роль малого бизнеса в развитии сотрудничества, новые транспортные коридоры между двумя странами и перспективы российско-китайского туризма.

Отдельный блок программы будет посвящен совместному развитию острова Большой Уссурийский. На форуме будут представлены инвестиционные проекты России и Китая, проекты совместного освоения территории и концепция Амура как международного транспортного коридора.

В рамках форума состоится 30-е юбилейное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта российско-китайской межправительственной комиссии. Отдельное межокружное совещание будет посвящено реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В числе ключевых тем деловой программы - инвестиционная инфраструктура, промышленная и технологическая кооперация, аграрный экспорт, международные расчеты, цифровые валюты, развитие транспортных коридоров, искусственный интеллект и космические технологии. Особое внимание будет уделено перекрестным годам российско-китайского сотрудничества в области образования.

Всего в рамках форума запланировано более 30 тематических сессий, в том числе по возобновляемой энергетике, развитию женского предпринимательства, креативным индустриям, медицинским технологиям, туризму и приграничному экологическому сотрудничеству.

Отдельно запланирована питч-сессия инвестиционных проектов и В2В-переговоры. В них примут участие представители семи субъектов России и десяти провинций КНР.

Организатором Российско-Китайского форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства иностранных дел РФ, министерства экономического развития РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Российского экспортного центра.