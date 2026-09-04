Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в пятницу в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в пятницу в 07:20 местного времени (в четверг 23:20 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 69 км юго-восточнее о. Итуруп. Очаг залегал на глубине 66 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов в населенных пунктах на Итурупе. Тревога цунами не объявлялась.