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S7 намерена нарастить трафик в Хабаровском крае

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7, АО "Международный аэропорт "Хабаровск" (Новый) и правительство Хабаровского края подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках развития авиаперевозок в регионе, сообщает корреспондент "Интерфакса" с подписания на полях II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

"Сейчас в аэропорту Хабаровска S7 перевозит каждого десятого пассажира, в ближайший год планируем увеличить перевозки в 2,5 раза и добавить 8 новых маршрутов, а аэропорту дополнительно около полмиллиона пассажиров. По всем внутренним маршрутам будут субсидированные тарифы", - сообщил "Интерфаксу" директор по стратегии АО "Авиакомпания Сибирь""(S7) Игорь Веретенников.

По его словам, на международном направлении авиакомпания планирует начать полеты в Пекин, далее в Шанхай и в разработке новые маршруты еще в один-два китайских города.

В свою очередь генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик отметил, что заявлена большая региональная программа как внутри Дальнего Востока, так и Сибирского федерального округа.

"Важно, что коллеги уделяют большое внимание и развитию международного сообщения. Первым шагом открывают в осенне-зимнем сезоне 2026/2027 рейсы в Пекин. Сейчас в этом направлении выполняет рейсы только "Аэрофлот". Уже ведем дальнейшие переговоры о расширении маршрутной сети", - уточнил Кондратчик.

Ранее сообщалось, что S7 Airlines расширяет свое присутствие на пекинском направлении. Рейсы из Хабаровска в китайскую столицу запустят с 30 октября, они будут выполняться два раза в неделю.

S7 Airlines Пекин Хабаровский край
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