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Около 100 кластеров проекта "Профессионалитет" начнут работу в 2027 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Почти 100 кластеров, объединяющих колледжи и предприятия, заработают в 42 регионах России в следующем году в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2027 году благодаря федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям", - сказал журналистам Чернышенко.

По его словам, благодаря новым кластерам к "Профессионалитету" присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей.

Ожидается, что к 2030 году в федеральный проект войдут 100% колледжей и техникумов, сообщил вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что наибольшее количество кластеров в 2027 году откроется в Башкортостане - восемь, Якутии и Челябинской области - по семь, Нижегородской области - шесть, в Вологодской, Новосибирской и Смоленской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Республике Татарстан - по четыре. Республика Калмыкия впервые в 2027 году присоединится к проекту.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. В настоящее время 601 кластер "Профессионалитета", расположенный в 86 регионах страны, охватывает 24 ключевые отрасли экономики. В учебный процесс включены более 3 тыс. работодателей-партнеров. В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой форме образовательной деятельности - профессионалитете, предусматривающей участие работодателей в управлении учебными заведениями и организации обучения, включая практическую подготовку. Документ вступил в силу с 1 сентября 2026 года.

Дмитрий Чернышенко
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