Полсотни БПЛА ликвидированы над Калужской областью

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пять десятков беспилотников сбиты над Калужской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу утром.

"В течение прошедшей ночи силами ПВО уничтожены 50 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - приводятся слова Шапши в мессенджере Max.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.