Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 490 беспилотников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российскими военными в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в пятницу.

Дежурными средствами противовоздушной обороны украинские дроны нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и Черным морем, сообщило министерство.