Минобороны РФ заявило о контроле над двумя селами в ДНР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю взяли под контроль 15 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Никаноровка и Грузское в ДНР, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Ижевка, а вчера, 3 сентября, освободили населенный пункт Никаноровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Рубежное, Новоандреевка и за истекшие сутки населенный пункт Грузское Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.