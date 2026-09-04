Военные РФ заявили о поражении за неделю 8 украинских сухогрузов и контейнеровоза

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю поразили девять морских судов, действовавших в интересах ВСУ.

"В течение недели поражены восемь сухогрузов и контейнеровоз, действовавшие в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что также выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.