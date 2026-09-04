Минобороны РФ заявило о нанесении мощного огневого поражения ВСУ при штурме Никаноровки в ДНР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе штурма села Никаноровка в ДНР уничтожили логистику украинских войск и нанесли им мощное огневое поражение, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Благодаря совместным усилиям подразделений разведки и расчетов ударных БПЛА была разрушена логистика противника в населенном пункте и на подходах к нему, после чего расчеты беспилотных систем совместно с артиллерийскими подразделениями бригады нанесли мощное огневое поражение оборонительным рубежам противника", - говорится в сообщении министерства обороны.

Все это позволило российским штурмовым отрядам продвинуться вперед и выбить ВСУ из села, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, Никаноровка была взята под контроль подразделениями 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск.

В Минобороны РФ отметили, что "Южная" группировка продолжает действия по установлению контроля над территорией ДНР, в частности ведет наступательные действия в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации.

О переходе под российский контроль села Никаноровка министерство обороны заявило ранее в пятницу.