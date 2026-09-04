Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всем пространстве Евразии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. Это вызывает самые серьезные опасения", - заявил Нарышкин в начале XXII заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"По нашим данным, европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, стратегию балансирования на грани, разработанную западными разведками еще в период холодной войны", - отметил глава СВР.

По словам Нарышкина, таким образом европейские политики загоняют себя в ловушку.

"Запущенные политиками механизмы пропаганды создают настолько жесткую картину мира, что они становятся ее заложниками. В какой-то момент общее напряжение достигает такого градуса, когда любое, даже незначительное событие способно обрушить всю систему", - сказал директор СВР.

Как отметил Нарышкин, в случае возникновения ситуации так называемой ошибки Фукидида дипломатия "уже не работает" и державы "буквально сваливаются в тотальную войну". "Зачастую с опустошительным для всех исходом", - указал он.

"Мы обязаны предотвратить такое развитие событий", - подчеркнул Нарышкин, добавив, что "история знает примеры, пусть и немногочисленные, выхода из спирали эскалации".

"Наша задача, не дожидаясь, когда спираль эскалации в Евразии закрутится до предела, укреплять собственную систему коллективной безопасности, развивать механизмы диалога и сотрудничества без вмешательства внешних сил", - заключил глава СВР.