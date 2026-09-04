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В СВР заявили, что НАТО видит в затягивании украинского конфликта способ ограничить военный потенциал РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - НАТО считает лучшим способом ограничения военно-технического и мобилизационного потенциала России затягивание украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Совсем свежий материал НАТО об угрозе конфликта с альянсом. В штаб-квартире НАТО провели анализ уровня готовности и России, и НАТО к вооруженному конфликту. Вывод следующий: лучшим способом ограничения военно-технического и мобилизационного потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта", - сказал он в начале XXII заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности в пятницу.

Глава СВР отметил, что европейские элиты оказывают военное и финансовое содействие Украине, "одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования" конфликта.

Продолжая тему, Нарышкин отметил, что "европейское общество (...) объективно не готово к масштабной войне на Востоке".

"Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры", - указал он.

СВР Сергей Нарышкин НАТО Украина
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