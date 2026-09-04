Минобороны РФ заявило об ударах по логистическим центрам в Броварах и Николаеве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по связанным с ВСУ логистическим центрам в Киевской области и Николаеве, местам сосредоточения большегрузной техники в Одесской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Поражен логистический центр в Броварах (Киевская область), на территории которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, военного имущества, говорится в сообщении Минобороны России.

В Николаеве удару подвергся логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ, заявило министерство.

"В Одесской области в населенном пункте Дачное - (ударам подверглись - ИФ) места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ", - сказано в сообщении.