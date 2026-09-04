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Путин предложил объединить все программы патриотического туризма на едином информресурсе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил объединить государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.

"Будет правильно объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов, состава групп. Узнать, как доехать, где поселиться, где детей покормить и так далее", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Он отметил, что, согласно нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", к 2030 году количество путешествий по России должно вырасти до 140 млн в год, а проект "Больше чем путешествие" уже определил более 140 маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе. Более 200 маршрутов программы "Дороги Победы" есть у военно-исторического общества.

Владимир Путин
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