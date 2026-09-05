День города отметят в Москве 5 и 6 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Празднование Дня города в столице в текущем году состоится в первые выходные осени - 5 и 6 сентября; праздничные мероприятия пройдут в историческом центре, парках, социальных учреждениях, а также на площадках в жилых районах; работу общественного транспорта в столице продлят до 02:00.

"В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. По традиции праздничные мероприятия пройдут в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах столицы", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

В День города будет продлена работа московского транспорта: в ночь с 5 на 6 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00. 17 трамвайных маршрутов в разных районах города продолжат свою работу до 02:00. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов автобусов и электробусов.

Праздничные мероприятия

На центральных и окружных фестивальных площадках "Московские сезоны", а также на Бульварном кольце пройдет программа, приуроченная ко Дню города. В первые осенние выходные пройдут мастер-классы, концертные и театральные программы, спортивные активности, художественные пленэры, лекции, квизы и конкурсы.

На двух центральных площадках "Московских сезонов" пройдут выступления творческих коллективов, образовательные лекции и квизы. На окружных площадках городских уличных фестивалей проведут творческие мастер-классы по созданию макетов электробусов и трамваев, моделированию Большого театра, рисованию городских пейзажей акварелью и акрилом, разработке тематических игр о метрополитене и музеях столицы.

На ВДНХ в честь дня рождения города пройдет серия праздничных мероприятий: сотни мастер-классов, экскурсий, музыкальных выступлений, квестов и спортивных состязаний. Главными среди них станут экскурсионная программа и проект "Москва дворами", посвященный разным десятилетиям жизни столицы. Также пройдет фестиваль "Киберзарница" с VR-соревнованиями, спортивными симуляторами и различными испытаниями, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Легкоатлетический аудиозабег "Музейная миля" пройдет 5 сентября - атлеты будут бежать и параллельно слушать аудиоспектакль о городе. Культурный маршрут пройдет через знаковые площадки столицы. Помимо этого, 5 сентября пройдет фестиваль "День ходьбы" - участники пройдут три километра вдоль живописной набережной. Также для любителей активного отдыха состоится "День московского спорта" и "Ночь московского спорта".

Концерты и творческие мастер-классы состоятся в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также в Измайловской парке; планируются выступления исполнителей и коллективов перед культурным центром "Зеленоград", в Ново-Переделкине, а также у Дворца культуры "Московский" в Филимонковском районе. Мероприятия запланированы в кинопарке "Москино" - центральным мероприятием станет квест "Москва в кадре", а на постановочных съемках жители столицы смогут на время стать актерами и сыграть роль в небольшом эпизоде.

Осенний парад трамваев пройдет в столице в третий раз. 6 сентября по улицам города проедет колонна из 18 исторических вагонов разных поколений. На площадке будут работать интерактивные зоны с реконструкторами, пройдет тематический квиз, будут представлены советские игровые автоматы 1980-х годов. Для детей организуют анимацию, интерактивные игры и мастер-классы. На сцене выступят артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и секретный музыкальный гость, отмечается на портале.