Ряд центральных улиц и набережных будет недоступен для проезда 5 и 6 сентября в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах и набережных в центре Москвы в выходные в связи с проведением массовых мероприятий.

Так, 5 сентября будет перекрыто движение на ряде набережных в центре столицы. В связи с проведением фестиваля "День ходьбы" и соревнований по лыжероллерам "Московский спринт" с 00:01 до 17:00 для движения транспорта будет недоступна улица Лужники от дома 24, строения 48 до дома 24, строения 50. С 04:00 до 17:00 нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Проточного переулка до Ростовской набережной, а также по Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка.

С 06:00 до 17:00 закроют участок Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьей набережной, с 08:00 до 17:00 - Новодевичью набережную от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной и Лужнецкую набережную от Новодевичьей набережной до улицы Лужники.

Помимо этого, до окончания мероприятий будет перекрыта одна крайняя правая полоса на Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка при движении в сторону Новодевичьей набережной. В субботу с 00:01 до окончания мероприятий на всех участках ограничений также будет временно запрещена парковка.

Кроме того, в связи с проведением забега "Музейная миля" в районах Якиманка и Замоскворечье 5 сентября с 14:30 до 17:30 нельзя будет проехать по Болотной набережной от дома 3, строения 1 до Берсеневской набережной и по Берсеневской набережной от Болотной до Софийской набережной. Будет перекрыто движение по Софийской набережной от Берсеневской до Раушской набережной и по Раушской набережной от Софийской до Космодамианской набережной.

С 15:00 до 17:30 перекроют улицу Балчуг от Раушской набережной до Лубочного переулка, Лубочный переулок до Малого Москворецкого моста, Малый Москворецкий мост до Кадашевской набережной, Кадашевскую набережную до Малого Толмачевского переулка, Большой и Малый Толмачевские переулки, Болотную набережную от Лужкова (Третьяковского) моста до Фалеевского переулка, Фалеевский переулок, Болотную площадь до бокового проезда улицы Серафимовича и боковой проезд улицы Серафимовича до Софийской набережной. В субботу с 00:01 до окончания мероприятия на всех перечисленных участках будет запрещена парковка.

Из-за парада трамваев 6 сентября перекроют несколько центральных улиц. С 10:00 до 17:00 будет запрещен проезд по улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал.

С 11:30 до 12:30 кратковременно, не более чем на 10 минут, перекроют Верхний Сусальный переулок от дома 4/6, строения 3 до Верхней Сыромятнической улицы, Верхнюю Сыромятническую улицу от Верхнего Сусального переулка до 3-го Сыромятнического переулка, 3-й Сыромятнический переулок от Верхней Сыромятнической улицы до Костомаровского переулка, Костомаровский переулок от 3-го Сыромятнического переулка до Костомаровского моста, Костомаровский мост от Костомаровского переулка до Андроньевской площади и Андроньевскую площадь от Костомаровского моста до улицы Сергия Радонежского.

В воскресенье с 06:00 до окончания массового мероприятия также будет недоступен проезд по улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде до Пречистенской набережной, на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Кремлевской набережной, на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы. Закроют движение и на Кремлевской набережной до Пречистенской набережной, на Пречистенской набережной до Фрунзенской набережной, на Фрунзенской набережной до улицы Хамовнический Вал, на Хамовническом Валу от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и далее до Новодевичьей набережной, в Лужнецком проезде до Новодевичьего проезда и в Новодевичьем проезде до Новодевичьей набережной.

С 12:00 до 15:00 запретят проезд и по участку Комсомольского проспекта от дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

Помимо этого, с 12:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на улице Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы, улице 10-летия Октября от Лужнецкого проезда до улицы Доватора, 3-й Фрунзенской улице до улицы Ефремова, улице Ефремова до Трубецкой улицы и на Трубецкой улице до Комсомольского проспекта.

4 сентября с 01:00 на Фрунзенской набережной в районе Андреевского моста уже ограничено движение по одной полосе в каждом направлении. При этом по двум полосам проезд разрешен. Ограничение связано с проведением массового мероприятия и сохранится до его окончания 6 сентября.

На всех перечисленных участках с 00:01 6 сентября до окончания массового мероприятия будет запрещена парковка.

День города Москвы в 2026 году отмечается 5 и 6 сентября, столица празднует свое 879-летие.