Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии авиабомб и военного оборудования на $5 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов увеличенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $5 млрд.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности воздушных оборонительных сил Саудовской Аравии для противодействия текущим и будущим региональным угрозам, укрепит оборону страны и улучшит взаимодействие с системами, используемыми силами США и другими партнерами в регионе Персидского залива", - говорится в заявлении Госдепа.

"Продажа также поддержит внешнеполитические цели и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов, повысив безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО", - отметили в ведомстве.

Госдепартамент уведомил Конгресс США о предлагаемой продаже авиабомб Эр-Рияду, которая еще должна быть одобрена американскими законодателями.

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition) - корректируемая авиабомба с наведением по навигационной системе GPS, оснащенная раскрывающимися крыльями и хвостовым управляемым оперением, которые позволяют ей маневрировать. Дальность сброса до цели достигает 75 км. Эти боеприпасы активно применялись самолетами вооруженных сил США в ходе военного конфликта с Ираном.

Всего Саудовская Аравия запросила 10 тыс. таких авиабомб и комплектов наведения, в том числе 5 тыс. боеприпасов весjм 227 кг и еще 5 тыс. тяжелых бомб весом 907 кг.