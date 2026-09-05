Поиск

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии авиабомб и военного оборудования на $5 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Государственный департамент США объявил об одобрении продажи Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов увеличенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму $5 млрд.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности воздушных оборонительных сил Саудовской Аравии для противодействия текущим и будущим региональным угрозам, укрепит оборону страны и улучшит взаимодействие с системами, используемыми силами США и другими партнерами в регионе Персидского залива", - говорится в заявлении Госдепа.

"Продажа также поддержит внешнеполитические цели и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов, повысив безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО", - отметили в ведомстве.

Госдепартамент уведомил Конгресс США о предлагаемой продаже авиабомб Эр-Рияду, которая еще должна быть одобрена американскими законодателями.

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition) - корректируемая авиабомба с наведением по навигационной системе GPS, оснащенная раскрывающимися крыльями и хвостовым управляемым оперением, которые позволяют ей маневрировать. Дальность сброса до цели достигает 75 км. Эти боеприпасы активно применялись самолетами вооруженных сил США в ходе военного конфликта с Ираном.

Всего Саудовская Аравия запросила 10 тыс. таких авиабомб и комплектов наведения, в том числе 5 тыс. боеприпасов весjм 227 кг и еще 5 тыс. тяжелых бомб весом 907 кг.

Госдеп США Конгресс США НАТО Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Москва отвергла заявления Киева о якобы небезопасности воздушного пространства РФ

Минюст РФ внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета"

РФ к настоящему времени собрала более 110 млн тонн зерна

Нарышкин заявил о планах ЕС подготовиться к полномасштабному конфликту с РФ к 2030 г.

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

 Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11553 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов