Военные РФ заявили о поражении завода по производству дронов ВСУ в Днепропетровске

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по цехам сборки и хранения дронов большой дальности в Днепропетровске, использовавшихся ВСУ для ударов по территории России, заявило Минобороны РФ в субботу.

По его данным, цель поражена беспилотниками "Герань".

"В результате серии ударов расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" завод по производству БПЛА противника был поражен", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ распространило кадры удара.