Президент РФ отметил, что вопросы кибербезопасности требуют аккуратности

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения цифровой безопасности очень важные, но к ним нужно подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, при этом - обеспечивая безопасность детей, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с "пятеркой" предвыборного списка партии "Единая Россия" уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила необходимость решать проблемы, связанные с кибербезопасностью. Детский омбудсмен отметила, отметила, что "проблема существует, и важно сейчас наращивать разные образовательные маршруты и для взрослых, и для детей, цифровая гигиена, цифровая безопасность, чтобы люди понимали, как реагировать и критичность в себе эту развивать".

"Мы с коллегами только что, недавно, буквально несколько дней назад обсуждали на одном из наших форумов. Чрезвычайно важные вещи, к которым надо подходить аккуратно, чтобы не нарушать права людей, но, тем не менее, обеспечить безопасность детей наших. Поэтому это тоже будет повод. Вы в контактах с будущими депутатами обязательно это поднимите, а я вас поддержу", - сказал Путин.