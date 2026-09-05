Президент РФ отметил стремление Трампа урегулировать украинский конфликт

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил спецпосланникам главы Белого дома Стивом Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что президент США Дональд Трамп, несмотря на непростую ситуацию, не останавливает своих попыток урегулирования украинского конфликта.

"Понимая, что в целом он (Трамп - ИФ) заходит в непростую ситуацию, тем не менее, он не останавливает своих попыток урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам", - сказал Путин.

Трамп передал Путину самые наилучшие пожелания, сообщил Уиткофф.