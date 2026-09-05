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Американская делегация поблагодарила Путина за прекращение ударов по Киеву

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о временном прекращении огня по Киеву.

"Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня, с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары", - сказал Уиткофф в субботу на встрече с Путиным в Кремле.

"Это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня", - добавил спецпосланник.

Владимир Путин Стив Уиткофф
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