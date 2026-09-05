Кортеж посланников Трампа заехал на территорию Внуково

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кортеж американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заехал на территорию аэропорта Внуково.

Кадры с заезжающим в аэропорт кортежем, который ранее покинул Кремль, опубликовал телеграм-канал газеты "Известия".

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, затем переговорщики должны посетить Киев.

В Кремле переговоры российского президента со спецпредставителями президента США продлились около трех часов.