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Кортеж посланников Трампа заехал на территорию Внуково

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кортеж американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заехал на территорию аэропорта Внуково.

Кадры с заезжающим в аэропорт кортежем, который ранее покинул Кремль, опубликовал телеграм-канал газеты "Известия".

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, затем переговорщики должны посетить Киев.

В Кремле переговоры российского президента со спецпредставителями президента США продлились около трех часов.

Москва Внуково США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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