Над Воронежской областью сбиты 22 БПЛА

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении более 20 беспилотников над регионов, обломками поврежден частный дом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и десятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в соем канале в Мах в воскресенье.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в одном из муниципалитетов повреждена кровля частного дома, добавил Гусев.