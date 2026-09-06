В Курской области за сутки ликвидировано 145 дронов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 145 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 5 сентября до 09:00 6 сентября сбито 145 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в слободе Белой Беловского района поврежден автомобиль. В поселке Песчанский повреждены кровля гаража и забор.

В селе Калиновка Рыльского района уничтожен дом. В поселке Конышевка Конышевского района повреждены забор и окно домовладения.

Погибших нет. Добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в Кореневском районе в результате удара дрона был ранен 52-летний мужчина.