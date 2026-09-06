Более 50 украинских БПЛА сбиты над Рязанской областью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье и утром над территорией Рязанской области сбиты более 50 БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее губернатор сообщил, что обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий.

В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной опасности.

По данным Минобороны РФ, 6 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, в том числе над Рязанской областью.