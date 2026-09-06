Один человек погиб из-за столкновения поезда и грузовика на переезде под Владимиром
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сход двух вагонов и повреждение железнодорожной инфраструктуры произошли в результате ДТП на переезде в границах станции Бельково Большого окружного кольца во Владимирской области, один человек погиб, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД").
По предварительным данным, сегодня в 10:20 грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом № 6429 Александров-1 - Орехово-Зуево. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
По информации МЖД, водитель грузовика погиб. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.
В результате происшествия произошел сход двух вагонов, еще в одном - сход одной тележки. Движение поездов в районе станции Бельково временно приостановлено, отменен поезд № 6444 Александров-1 - Орехово.
На место направлены два восстановительных поезда.
В ОАО "РЖД" создан штаб для координации работ по ликвидации последствий инцидента.