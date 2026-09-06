Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортно-логистической инфраструктуре Украины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесены удары по инфраструктурным объектам Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.