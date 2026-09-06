Военные сообщили об улучшении позиций российской армии в зоне СВО

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Славянск, Семеновка, Клиновое, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, группировки войск "Центр" и "Север" за сутки улучшили тактическое положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - проинформировало Минобороны РФ.