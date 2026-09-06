Ушаков отметил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР на саммите АТЭС была бы небесполезной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Проведение трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае было бы "небесполезным", считает помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев. Если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то, я думаю, эта встреча может состояться, и, наверняка, она будет не бесполезна", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.







