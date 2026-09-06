В Кремле выразили недоумение из-за выступления Пашиняна на саммите ШОС на армянском языке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили недоумение в связи с тем, что премьер Армении Никол Пашинян выступал на саммите ШОС в Бишкеке на армянском языке, но с уважением отнеслись к его решению.

"Да, это был сигнал - заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Но это выбор главы государства. Мы его уважаем. Если это настолько важно, если это является главным, то мы также с уважением относимся к этому выбору", - продолжил представитель Кремля.