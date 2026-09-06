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Двое подростков и взрослый пострадали в Севастополе вследствие украинской атаки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Двое подростков и взрослый получили ранения в Севастополе в результате украинской атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Он добавил, что зафиксированы две детонации после ударов БПЛА об землю: повреждены окна детсада и многоквартирных домов, шрапнель попала в машины.

Вечером в воскресенье в Севастополе объявляли воздушную тревогу, сбито три дрона, сообщил Развожаев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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