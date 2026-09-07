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Законопроект об овербукинге согласован, осталось определить размер компенсаций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, регулирующий практику овербукинга на авиатранспорте, согласован - остались "последние штрихи" в части размера компенсаций пассажирам, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Проект согласован. Остались последние штрихи с точки зрения уровня компенсации. Все остальное уже глубоко проработано, в том числе и на уровне согласования. Закон полностью будет учитывать права пассажиров", - заявил Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

"Закон призван вывести из серой зоны ту практику овербукинга, которая на рынке существует, и чтобы привести правила компенсации к общему знаменателю, - добавил он. - Чтобы для пассажира это было абсолютно прозрачно: что, если он попал в такую ситуацию, он имеет право и получит компенсацию. Сейчас она (практика - ИФ) не закреплена на законодательном уровне, и некоторые перевозчики вообще не предоставляют компенсацию своим пассажирам".

Обсуждение законопроекта об овербукинге с участием авиакомпаний и "сообществами, которые отвечают за права потребителей", стартует в сентябре этого года, заявлял в августе глава Минтранса Андрей Никитин. Дискуссия может продлиться до конца года, предположил он.

Овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "не вместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В РФ данный механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире. "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании неоднократно выступали за легализацию овербукинга.

Минтранс обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщал ранее статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Среди других базовых принципов механизма он называл информирование пассажира о возможности применения овербукинга на каждом этапе бронирования, обязательную компенсацию за отказ в перелете. Вместе с тем, по его словам, будут определены категории "защищенных" пассажиров, в отношении которых овербукинг не будет допускаться: это в том числе пассажиры с детьми, многодетные семьи, люди с ограничением жизнедеятельности.

В случае принятия закона российские авиакомпании должны будут соблюдать лимит по количеству пассажиров, которым отказано в перевозке, а при его превышении - временно лишаться права использования этого механизма, сообщала также директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова. Еще одной мерой ответственности авиакомпании перед пассажирами, предусмотренной законопроектом, она называла штраф в размере 200% от стоимости билета. Он будет выплачиваться в случаях, когда авиакомпания применила овербукинг на рейсе, который выполняется реже, чем один раз в сутки

Аэрофлот Сергей Александровский ВЭФ Минтранс
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