Поиск

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на востоке Камчатки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее на территории Усть-Камчатского округа, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в понедельник рано утром. Его эпицентр находился в 32 км от окружного центра. Очаг залегал на глубине 6 км.

По данным МЧС, в Усть-Камчатске подземные толчки могли ощущаться силой до пяти баллов, в населенных пунктах Карагинского района - до трех баллов, Пенжинского района - до двух баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

РАН Камчатка МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" предлагает сдерживать долю иностранных авиакомпаний в РФ через ограничение чартеров

 "Аэрофлот" предлагает сдерживать долю иностранных авиакомпаний в РФ через ограничение чартеров

Ребенок погиб, три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь

В Белгородской области при атаке дронов погибли два человека, двое пострадали

Трое детей погибли при пожаре в Башкирии

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

 Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату обсуждения Украины

Уиткофф и Кушнер заявили о желании увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы

Два человека погибли в результате схода лавины в КБР

Ушаков сообщил, что будет планироваться отдельная встреча Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11593 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов