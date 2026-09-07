Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на востоке Камчатки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее на территории Усть-Камчатского округа, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в понедельник рано утром. Его эпицентр находился в 32 км от окружного центра. Очаг залегал на глубине 6 км.

По данным МЧС, в Усть-Камчатске подземные толчки могли ощущаться силой до пяти баллов, в населенных пунктах Карагинского района - до трех баллов, Пенжинского района - до двух баллов.

Угроза цунами не объявлялась.